Организаторы Евровидения-2019 срочно приостановили продажу билетов на конкурс. Причина — подозрение в том, что 100 лучших билетов на сотни тысяч шекелей были подпольно распространены среди местного истеблишмента, в основном среди спортсменов и медиаперсон.

Организаторы "Евровидения-2019" срочно приостановили продажу билетов на конкурс. Причина — подозрение в том, что 100 лучших билетов на сотни тысяч шекелей были "подпольно" распространены среди местного истеблишмента, в основном среди спортсменов и медиаперсон. Об этом сообщает телекомпания KAN — организатор конкурса.Полиция начала расследование, назвав инцидент "уродливым и незаконным феноменом". "Нельзя допустить, чтобы музыкальный праздник стал инструментом в руках преступников", — цитирует телеканал представителей правоохранительных органов.Если выяснится, что билеты были проданы незаконным путем, их вернут в свободную продажу.Конкурс "Евровидение" пройдет в этом году в Тель-Авиве 14—18 мая.