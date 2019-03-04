Заявки на участие в кадровом проекте Единой России ПолитСтартап подали за последние две недели 2,5 тысячи человек. По словам депутата Госдумы, члена президиума генсовета партии Алены Аршиновой, наибольшую активность проявили жители Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана и ряда других регионов.

Заявки на участие в кадровом проекте "Единой России" "ПолитСтартап" подали за последние две недели 2,5 тысячи человек. По словам депутата Госдумы, члена президиума генсовета партии Алены Аршиновой, наибольшую активность проявили жители Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана и ряда других регионов.В этом году масштабный проект проходит в 36 субъектах Федерации,отметила парламентарий. Принять участие в "ПолитСтартапе" и пойти на выборы-2019 вадминистративные центры намерены 572 человека, а стать членами законодательныхсобраний изъявили желание 544 кандидата.По словам Аршиновой, задача "Единой России" – привлечькак можно больше молодежи к участию в предварительном голосовании, научить ихработать в реальной избирательной кампании.Одним из сторонников проекта является "Молодаягвардия". В текущем году МГЕР намерена подготовить к участию в праймериз10 тысяч человек. "ПолитСтартап" станет одним из главных механизмовподготовки, трамплином для молодых людей в большую политику.Подготовкой начинающих политиков займется технологическийпроект "Молодежные избирательные штабы-2019". МГЕР запустит его в 13 регионах,где ожидаются самые массовые избирательные кампании, сообщил зампредкоординационного совета "Молодой гвардии" Иван Дзюбан.Как и в первом сезоне "ПолитСтартапа" участникибудут вести кампании с помощью опытных наставников – политиков, экспертов, политтехнологов.Среди них много членов партии – Ольга Баталина, Сергей Боярский, ЕвгенийРевенко. Также среди наставников – политологи Евгений Минченко, Дмитрий Орлов идругие."ПолитСтартап" – кадровый проект, направленный на обновление партийных рядов. Принять в нем участие могут молодые люди ввозрасте до 35 лет, не имеющие политического опыта, но желающие применить на практикесвоизнания и умения.В прошлом году заявки на участие в "ПолитСтартапе"подали более 1600 человек. По итогам единого дня голосования в сентябре каждый шестой кандидат, участвовавший в проекте, стал депутатом.