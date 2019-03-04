Заявки на участие в кадровом проекте Единой России ПолитСтартап подали за последние две недели 2,5 тысячи человек. По словам депутата Госдумы, члена президиума генсовета партии Алены Аршиновой, наибольшую активность проявили жители Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана и ряда других регионов.
Заявки на участие в кадровом проекте "Единой России" "ПолитСтартап" подали за последние две недели 2,5 тысячи человек. По словам депутата Госдумы, члена президиума генсовета партии Алены Аршиновой, наибольшую активность проявили жители Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана и ряда других регионов.
В этом году масштабный проект проходит в 36 субъектах Федерации,
отметила парламентарий. Принять участие в "ПолитСтартапе" и пойти на выборы-2019 в
административные центры намерены 572 человека, а стать членами законодательных
собраний изъявили желание 544 кандидата.
По словам Аршиновой, задача "Единой России" – привлечь
как можно больше молодежи к участию в предварительном голосовании, научить их
работать в реальной избирательной кампании.
Одним из сторонников проекта является "Молодая
гвардия". В текущем году МГЕР намерена подготовить к участию в праймериз
10 тысяч человек. "ПолитСтартап" станет одним из главных механизмов
подготовки, трамплином для молодых людей в большую политику.
Подготовкой начинающих политиков займется технологический
проект "Молодежные избирательные штабы-2019". МГЕР запустит его в 13 регионах,
где ожидаются самые массовые избирательные кампании, сообщил зампред
координационного совета "Молодой гвардии" Иван Дзюбан.
Как и в первом сезоне "ПолитСтартапа" участники
будут вести кампании с помощью опытных наставников – политиков, экспертов, политтехнологов.
Среди них много членов партии – Ольга Баталина, Сергей Боярский, Евгений
Ревенко. Также среди наставников – политологи Евгений Минченко, Дмитрий Орлов и
другие.
"ПолитСтартап" – кадровый проект, направленный на обновление партийных рядов. Принять в нем участие могут молодые люди в
возрасте до 35 лет, не имеющие политического опыта, но желающие применить на практике
свои
знания и умения.
В прошлом году заявки на участие в "ПолитСтартапе"
подали более 1600 человек. По итогам единого дня голосования в сентябре каждый шестой кандидат, участвовавший в проекте, стал депутатом.