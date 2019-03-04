Снимок известной певицы Юлии Началовой с застывшим лицом
напугал поклонников артистки. Особенно смутили фолловеров неестественно
искривленные ноги певицы.
Снимок известной певицы Юлии Началовой с застывшим лицом
напугал поклонников артистки. Особенно смутили фолловеров неестественно
искривленные ноги певицы.
Юлия Началова сейчас на гастролях в Санкт-Петербурге. Певица
решила похвастаться перед подписчиками микроблога своим чудесным питерским стилистом.
Однако в итоге артистка напугала поклонников.
Фанатов смутило застывшее выражение лица . А еще
больше – нижняя часть снимка: ноги и "пятая точка" артистки выглядят
очень странно. Некоторые подписчики предположили, что изменения во внешнем виде
Юлии – результат прогрессирующей болезни. Певица уже много лет страдает от
подагры, вызывающей изменения формы суставов. Певице даже приходится прятать
кисти рук.
В то же время, оптимисты заметили на фотографии напоминающее
обручальное кольцо на безымянном пальце правой руке . Они решили, что
это подтверждает их предположения о том, что избранник певицы сделал ей
предложение руки и сердца. Сама Юлия о своей личной жизни не распространяется.
Что же касается самого снимка , то, скорее всего,
это просто неудачный фотошоп, решили фолловеры. "Я очень уважаю Юлию, но
очень видно фотошоп. Там, где попа и живот съехала картинка", "Честно
– фото не самое удачное", – комментируют фотографию подписчики. Они
рекомендуют Началовой внимательно следить за тем, что она публикует в Сети.