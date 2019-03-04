Снимок известной певицы Юлии Началовой с застывшим лицом напугал поклонников артистки. Особенно смутили фолловеров неестественно искривленные ноги певицы.

Снимок известной певицы Юлии Началовой с застывшим лицомнапугал поклонников артистки. Особенно смутили фолловеров неестественноискривленные ноги певицы.Юлия Началова сейчас на гастролях в Санкт-Петербурге. Певицарешила похвастаться перед подписчиками микроблога своим чудесным питерским стилистом.Однако в итоге артистка напугала поклонников.Фанатов смутило застывшее выражение лица . А ещебольше – нижняя часть снимка: ноги и "пятая точка" артистки выглядяточень странно. Некоторые подписчики предположили, что изменения во внешнем видеЮлии – результат прогрессирующей болезни. Певица уже много лет страдает отподагры, вызывающей изменения формы суставов. Певице даже приходится прятатькисти рук.В то же время, оптимисты заметили на фотографии напоминающееобручальное кольцо на безымянном пальце правой руке . Они решили, чтоэто подтверждает их предположения о том, что избранник певицы сделал ейпредложение руки и сердца. Сама Юлия о своей личной жизни не распространяется.Что же касается самого снимка , то, скорее всего,это просто неудачный фотошоп, решили фолловеры. "Я очень уважаю Юлию, ноочень видно фотошоп. Там, где попа и живот съехала картинка", "Честно– фото не самое удачное", – комментируют фотографию подписчики. Онирекомендуют Началовой внимательно следить за тем, что она публикует в Сети.