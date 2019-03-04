Десять уголовных дел о самостроях возбудила прокуратура Москвы на основании информации, полученной от городских властей.

Десять уголовных дел о самостроях возбудила прокуратура Москвы на основании информации, полученной от городских властей.Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, по поступившей из столичного правительства информации о фактах незаконного и нецелевого использования земельных участков, находящихся в собственности Москвы, прокуроры проверили более 10 объектов в различных округах. Были выявлены грубые нарушения закона о градостроительной политике и землепользовании, установлены факты возведения самовольных построек.Прокурорами в следственных органах инициировано проведение процессуальных проверок, по результатам которых возбуждено 10 уголовных дел по фактам самоуправных действий, причинивших существенный вред городу, при строительстве объектов и конструктивных изменений уже существующих строений в различных округах столицы. Так, например, по факту самовольной, вопреки установленному порядку и без разрешительной документации, незаконной постройки помещения в Пресненском районе, используемого как хостел, возбуждено уголовное дело по статье "Самоуправство".Дело было возбуждено и после того, как на севере столицы коммерческая фирма самовольно и незаконно возвела на участке площадью более тысячи квадратных метров капитальное одноэтажное здание — торговый павильон. А в районе Теплый Стан должностные лица московской организации ради личной выгоды, злоупотребляя доверием департамента городского имущества, построили вместо некапитального торгового павильона капитальное нежилое двухэтажное здание площадью более одной тысячи квадратных метров. Это строение злоумышленники сдавали в аренду и эксплуатировали по заниженной стоимости, чем причинили Москве ущерб на сумму более 6 миллионов рублей.Общая площадь незаконной застройки по возбужденным уголовным делам превышает четыре тысячи квадратных метров. Ущерб, причиненный Москве, исчисляется миллионами рублей, а незаконное, в отсутствие разрешительной документации, строительство подвергает опасности лиц, находящихся в таких помещениях.Аналогичные меры реагирования приняты прокурорами и в отношении других юридических лиц, самовольно занявших для осуществления коммерческой деятельности земельные участки, находящиеся в собственности города. В каждом случае руководству организаций внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства.