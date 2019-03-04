Марат Башаров отправился в Таиланд, чтобы наладить отношения с женой Елизаветой, которая заявила о расставании с ним после избиения. Актер заявил о примирении, после чего на супругу артиста накинулась с критикой блогер Лена Миро.

Марат Башаров отправился в Таиланд, чтобы наладить отношения с женой Елизаветой, которая заявила о расставании с ним после избиения. Актер заявил о примирении, после чего на супругу артиста накинулась с критикой блогер Лена Миро.В своем "Живом журнале" Лена Миро сходу заявила, что сильно сомневалась в том, что Елизавета Шевыркова уйдет от Марата Башарова. "Может, разведутся, а, может, и простит", – подумала тогда я. Нашу бабу можно отлупить, она даже может вынести факт своего избиения на публику и решиться гордо уйти в никуда, но в последний момент, скорее всего, притормозит и останется.Останется ж*** в тепле и мордой об кулак. Простит того, кто ее бьет, так сказать. Поверит в то, что он так больше не будет", – рассудила Лена Миро.Далее блогер процитировала Марата Башарова, рассказывающего в соцсетях о том, как у них все хорошо в отношениях с женой. "Мы покупаем мороженое! Всей желтой прессе хотим сказать, что в нашей семье все прекрасно! А всем читателям хотим добавить: не читайте желтуху! Я и Мармарыч приглашаем всех на спектакль в Питере, который называется "Сублимация любви". А мы сейчас всей семьей пойдем гулять", – радостно объявил актер.Лена Миро сообщила, что Лизу ей "больше не жаль". "Если ленивая бабища согласна терпеть побои и оскорбления – за крышу над головой, за корм и за статус "Счастливой жены и матери", то это – ее право. Не хочет работать – пусть живет битой скотиной. Хоть и в хорошем доме, напичканном красивыми вещами. Скотина согласна замазывать на морде синяки – лишь бы не идти работать, лишь бы не опускаться на уровень жизни ниже. Ну, вот пусть и замазывает. Это – ее и только ее выбор. В данном случае, совершенно сознательный", – заключила блогер.В конце своего поста Лена Миро сделала вывод, что женщины позволяют мужчинам плохо с собой обращаться из-за боязни остаться одной. Якобы ради статуса дамы готовы терпеть обиды, оскорбления, унижения и даже побои.