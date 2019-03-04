Президент Владимир Путин постановил приостановить действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности до тех пор, пока США не ликвидируют все нарушения. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Президент Владимир Путин постановил приостановить действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности до тех пор, пока США не ликвидируют все нарушения. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.Напомним, 1 февраля глава США Дональд Трамп объявил о начале выхода страны из договора, так как Москва нарушает его. По мнению Вашингтона, ракета 9М729 имеет гораздо большую дальность полета, чем разрешает ДРСМД. Однако ни одного доказательства Штаты так и не предоставили.Россия, в свою очередь, объявила, что на вооружении США стоят сразу несколько образцов вооружения, которые противоречат соглашению. Среди них, например, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, а также универсальные пусковые установки Mk.41, размещенные в Европе. Соединенные Штаты уверяют, что они предназначены исключительно для противоракетной обороны, однако стартовать из них могут и крылатые ракеты Tomahawk.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году. Он запрещает разработку, производство и хранение ядерных баллистических ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров, а также крылатых ракет наземного базирования. Это оружие позволяет нанести внезапный удар и нарушить систему стратегического сдерживания в мире.