Российский лидер Владимир Путин поздравил гостей на церемонии открытия российско-индийского предприятия по производству автоматов Калашникова АК-203 в индийском городе Корва.

Российский лидер Владимир Путин поздравил гостей на церемонии открытия российско-индийского предприятия по производству автоматов Калашникова АК-203 в индийском городе Корва.По его мнению, завод будет способствовать оборонному потенциалу Индии и станет символом сотрудничества двух стран.Завод открыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.Проект предполагает создание свыше 700 тысяч автоматов, сообщает директор Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.В 2016 году в Индию были отправлены опытные образцы АК, передает РИА Новости.