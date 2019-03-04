Чем сложнее обстановка в мире, тем больше спорта в России, заявил российский лидер Владимир Путин в эфире телепрограммы Москва. Кремль​​​. Путин на канале Россия 1. Это гуманитарная миссия спорта, подчеркнул глава государства.

Чем сложнее обстановка в мире, тем больше спорта в России, заявил российский лидер Владимир Путин в эфире телепрограммы "Москва. Кремль​​​. Путин" на канале "Россия 1". Это гуманитарная миссия спорта, подчеркнул глава государства.Всемирная зимняя универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. Это город-миллионник, в котором нужно развивать инфраструктуру. Президент уверен, что построенные к соревнованиям спортивные объекты будут актуальны и далее.Россия уже подала заявку на проведение летней универсиады в Екатеринбурге.Утром в деревне Универсиады Путин обещал развивать спортивное движение в регионах и отметил массовость проходящей XXIX Всемирной зимней универсиады.