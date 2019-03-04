15 марта МГАСО под управлением Павла Когана исполнит Музыкальную картину Садко Римского-Корсакова, концерт Глазунов и Симфонические танцы Рахманинова. Гость вечера - известный скрипач Андрей Баранов.

Начало весны Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана отметит праздничной программой, которую откроет Музыкальная картина "Садко" Римского-Корсакова. С этого произведения за композитором закрепилась слава великого мастера оркестровой музыки. Яркими инструментальными красками Римский-Корсаков рисует сказочную картину путешествия новгородского гусляра Садко на дно морское, образы фантастических обитателей Подводного царства.Достойным преемником музыкальных традиций Римского-Корсакова стал его ученик — Александр Глазунов – автор одного из самых исполняемых Концертов для скрипки с оркестром.Кульминацией вечера станут "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова – последнее оркестровое творение великого композитора, написанное в годы Второй мировой войны. В этом симфонический триптихе Рахманинов подводит итог пройденного им жизненного и творческого пути, наполняя сочинение музыкальными отголосками прошлого, вглядывается в неясное будущее. Не случайно спустя десятилетия "Танцы" приобрели репутацию загадочного иносказания, почти апокалиптического пророчества композитора, повествующего языком музыки о жизни, смерти и бессмертии, о судьбах Руси и России.Гость вечера — известный скрипач Андрей Баранов — победитель Международного конкурса Королевы Елизаветы 2012 года. Андрей также является победителем конкурсов скрипачей имени Бенджамина Бриттена в Лондоне и имени Генри Марто в Германии и завоевал призы на более чем двадцати различных международных конкурсах, включая конкурсы в Индианополисе (США), Сендае (Япония), Сеуле (Южная Корея), конкурсы UNISA (ЮАР), Давида Ойстраха, Лианы Исакадзе, Паганини (в Москве) и многих других.Сегодня Андрей Баранов — первая скрипка струнного квартета имени Давида Ойстраха, уникального ансамбля, созданного им вместе с ведущими молодыми солистами России в 2012 году.Сотрудничество Андрея со многими выдающимися музыкантами, в том числе с Мартой Аргерих, Лианой Исакадзе, Пьером Амоялем, Юлианом Рахлиным, Борисом Андриановым, укрепило позиции молодого музыканта. В 2009 году, в возрасте всего лишь 23 лет, Баранов назначен ассистентом профессора Пьера Амояля в Лозанской консерватории. С этого времени он начал давать мастер-классы в Чикаго, Бангкоке, Риге, Вильнюсе, Стокгольме, Москве и других городах.В пользование Андрею были предоставлены несколько выдающихся инструментов. Свою победу на конкурсе Королевы Елизаветы Андрей одержал, играя на скрипке Ансальдо Погги "экс-Мильштейн" (1947), предоставленной ему японским фондом Munetsugu Hall — Yellow Angel Foundation, в результате чего он получил право играть на скрипке работы Антонио Страдивари "Хаггинс" (1708) из японской коллекции Nippon Music Foundation.Начало концерта – 15 марта, 19:00, Большой зал консерватории им. П. И. Чайковского.