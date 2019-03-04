Анна Хилькевич рассказала, что ее старшая дочь Арианна чуть не лишилась здоровья. Девочка наблюдалась у врача, который оказался мошенником.

Анна Хилькевич рассказала, что ее старшая дочь Арианна чутьне лишилась здоровья. Девочка наблюдалась у врача, который оказался мошенником.Артистка поведала, что до года возила малышку в частнуюклинику, но после решила нанять педиатра, который приходил бы на дом. Знакомаяпосоветовала Хилькевич врача с шикарными рекомендациями и большим опытомработы."Доктор Л. приехал к нам домой, рассказал все про себя,осмотрел ребенка, и мы подписали с ним договор.... также он информировал нас,что мы можем пользоваться его услугой "семейный доктор", ведь он занимается нетолько педиатрией, он еще и шикарный терапевт, плюс у него есть все Контактыпрофессоров и больниц (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена.– Прим. ред.)", – рассказала актриса в личном Instagram.Звезда призналась, что поначалу обрадовалась такомузнакомству. Тем более доктор обещал быть на связи круглые сутки и отвечать налюбые вопросы. В итоге, медик не оправдал ожидания звезды."В общем, начали мы вести Ариашу у него, делать вакцины надому... и прочее.... много было невнятных моментов... в общем, спустя год мы сним расстались – доктор все-таки показал себя с нехорошей стороны", – поведалазвезда.А на днях узнала из СМИ, что врача, который год лечилее малышку, разыскивает полиция. У доктора, как оказалось, не было лицензии напредоставление медицинских услуг."Вел незаконную лечебную практику, вместовакцин вкалывал деткам физраствор.... и вы понимаете, как сильно он мог навредитьлюдям?? Так что, мои опасения, что этот врач мошенник – подтвердились....😭", – отметила ипорекомендовала фанатам избегать врачей, ведущих частную практику.