Робби Уильямс в шоке: так подействовала на известного певца кончина любимой черепахи. Подруга покойного Гиггза – черепаха по имени Руни - впала в депрессию.

Робби Уильямс в шоке: так подействовала на известного певцакончина любимой черепахи. Подруга покойного Гиггза – черепаха по имени Руни -впала в депрессию.За жизнь любимца Робби Уильямса – Гиггза – боролись лучшиеспециалисты, но все их усилия были напрасны. Смерть любимой черепахи сталанеожиданностью для певца и всего его семейства, они тяжело переживают утрату.узнал трагическую новость, вернувшись сгастролей в свой дом в Лос-Анджелесе. Выяснилось, что Гиггз в последнее времяпочти не двигался и отказывался от еды. Специалист по водным черепахам сделалвсе возможное, но спасти питомца не удалось.Смерть партнера стала ударом для второй черепахи по кличкеРуни. Она впала в депрессию, перестала двигаться. У Руни диагностироваликлиническую депрессию. рекомендовали срочно купить взрослогосамца для компании Руни – что певец и сделал, пишет Daily Mail.В феврале британский певец порадовал своих поклонников новым альбомом. выпустил пластинку под названием Under The Radar Vol. 3. В альбом вошли 14 ранее неизданных песен. Как сообщалось, музыкант решил создать антологию альбомов, в которые войдут все треки, не вошедшие по тем или иным причинам в его пластинки.Under The Radar Vol. 3 , как и слледует из названия, стал третьим в череде таких альбомов Робби Уильямса.