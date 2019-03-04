Робби Уильямс в шоке: так подействовала на известного певца
кончина любимой черепахи. Подруга покойного Гиггза – черепаха по имени Руни -
впала в депрессию.
Робби Уильямс в шоке: так подействовала на известного певца
кончина любимой черепахи. Подруга покойного Гиггза – черепаха по имени Руни -
впала в депрессию.
За жизнь любимца Робби Уильямса – Гиггза – боролись лучшие
специалисты, но все их усилия были напрасны. Смерть любимой черепахи стала
неожиданностью для певца и всего его семейства, они тяжело переживают утрату.
узнал трагическую новость, вернувшись с
гастролей в свой дом в Лос-Анджелесе. Выяснилось, что Гиггз в последнее время
почти не двигался и отказывался от еды. Специалист по водным черепахам сделал
все возможное, но спасти питомца не удалось.
Смерть партнера стала ударом для второй черепахи по кличке
Руни. Она впала в депрессию, перестала двигаться. У Руни диагностировали
клиническую депрессию. рекомендовали срочно купить взрослого
самца для компании Руни – что певец и сделал, пишет Daily Mail.
В феврале британский певец порадовал своих поклонников новым альбомом. выпустил пластинку под названием Under The Radar Vol. 3. В альбом вошли 14 ранее неизданных песен. Как сообщалось, музыкант решил создать антологию альбомов, в которые войдут все треки, не вошедшие по тем или иным причинам в его пластинки.
Under The Radar Vol. 3 , как и слледует из названия, стал третьим в череде таких альбомов Робби Уильямса.