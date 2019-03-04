Российское посольство в Англии выразило соболезнования сыну Дон Стерджес Хоупу и заявило о готовности встретиться.

Российское посольство в Англии выразило соболезнования сыну Дон Стерджес Хоупу и заявило о готовности встретиться.Дон Стерджес скончалась в июле прошлого года в результате отравления нервно-паралитическим газом, от которого пострадали британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.Хоупу отправят доклад "Солсбери: вопросы без ответов", в котором изложена вся информация, доступная российской стороне, передает ТАСС.Сообщалось, что родители британки винят в гибели своей дочери правительство Великобритании, которое, по их мнению, скрывает обстоятельства произошедшей трагедии. Сын говорит, что британское правительство предало его после гибели матери. Sunday Mirror опубликовала письмо молодого человека, в котором он просит президента России Владимира Путина позволить британским офицерам допросить подозреваемых в убийстве его матери.