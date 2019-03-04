Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" стала мотивом новой линейки сувениров Русского музея. Серия включает сумку, дождевик, футболку и кухонные принадлежности

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", похищенная в конце января из Третьяковской галереи и затем возвращенная на выставку, стала мотивом новой линейки сувениров Государственного Русского музея. В Instagram музея появились фотографии, изображающие серию сувениров.Картина была похищена во время выставки в Третьяковской галерее 27 января. Сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро раскрыть кражу и вернуть произведение в музей. По окончании выставки "Ай-Петри. Крым" в числе 116 картин, предоставленных Русским музеем для этой экспозиции, вернулась из Москвы в Санкт-Петербург."Мы запустили особенную сувенирную линейку по мотивам картины. Надеемся, что эти предметы подарят хорошее настроение, вдохновят на будущие путешествия и просто расскажут миру о вашей любви к русскому искусству", - говорится в сопровождающем фотографии тексте. В пресс-службе музея ТАСС подтвердили выпуск сувениров, посвященных картине, но пока не уточнили, в каком количестве они выпущены и на каких условиях будут распространяться.Серия сувениров включает сумку, дождевик, футболку, кухонные принадлежности - фартук и прихватки. Посетители страницы уже оставили отзывы и выразили намерение приобрести такие изделия.Тем временем сама картина передана реставраторам Русского музея, которые проведут с ней необходимые профилактические работы. Шедевр не получил серьезных повреждений из-за кражи.