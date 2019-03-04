Жена известного актера Павла Прилучного порадовала
поклонников новыми видеокадрами. Агата Муцениеце показала закулисье светских
вечеринок.
Жена известного актера Павла Прилучного порадовала
поклонников новыми видеокадрами. Агата Муцениеце показала закулисье светских
вечеринок.
Актриса регулярно
публикует для своих фанатов видеоролики и фото в соцсетях. Кроме того, Агата Муцениеце
ведет свой влог в YouTube.
Девушка не скрывает,
что обожает роль видеоблогера. И супруга Прилучного прекрасно с ней
справляется. А недавно супруг порадовал возлюбленную приятным подарком, сообщает
. Муцениеце получила от избранника новенькую видеокамеру и ушла в отрыв в своем хобби, с радостью записывая новые ролики.
Сюрприз очень обрадовал Агату. "Я всегда с собой беру
видеокамеру", – с таким девизом артистка идет по жизни. И Павел Прилучный увлечение жены
одобряет.
Агата
Муцениеце показала новые кадры из закулисья светских вечеринок. А ранее
знаменитость разыграла поклонников, рассказав на видео, что Павел
развелся с ней и ушел из семьи. При этом почти
сразу же актриса объяснила фанатам, что это шутка.
"Ага! Попались!" – смеялась девушка. Как писали "Дни.ру", объяснила, что Прилучный в Калининграде на съемках. А в
семье все хорошо и слухи о разводе не имеют под собой оснований, заключила
Муцениеце.
Напомним, что завела канал на YouTube и выпустила первый
выпуск "Прилучных будней" в октябре 2016 года. В своих
видеодневниках жена Прилучного показывает жизнь звездного семейства и делится
новостями из рабочих актерских будней.