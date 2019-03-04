Жена известного актера Павла Прилучного порадовала поклонников новыми видеокадрами. Агата Муцениеце показала закулисье светских вечеринок.

Жена известного актера Павла Прилучного порадовалапоклонников новыми видеокадрами. Агата Муцениеце показала закулисье светскихвечеринок.Актриса регулярнопубликует для своих фанатов видеоролики и фото в соцсетях. Кроме того, Агата Муцениецеведет свой влог в YouTube.Девушка не скрывает,что обожает роль видеоблогера. И супруга Прилучного прекрасно с нейсправляется. А недавно супруг порадовал возлюбленную приятным подарком, сообщает. Муцениеце получила от избранника новенькую видеокамеру и ушла в отрыв в своем хобби, с радостью записывая новые ролики.Сюрприз очень обрадовал Агату. "Я всегда с собой берувидеокамеру", – с таким девизом артистка идет по жизни. И Павел Прилучный увлечение женыодобряет.АгатаМуцениеце показала новые кадры из закулисья светских вечеринок. А ранеезнаменитость разыграла поклонников, рассказав на видео, что Павелразвелся с ней и ушел из семьи. При этом почтисразу же актриса объяснила фанатам, что это шутка."Ага! Попались!" – смеялась девушка. Как писали "Дни.ру", объяснила, что Прилучный в Калининграде на съемках. А всемье все хорошо и слухи о разводе не имеют под собой оснований, заключилаМуцениеце.Напомним, что завела канал на YouTube и выпустила первыйвыпуск "Прилучных будней" в октябре 2016 года. В своихвидеодневниках жена Прилучного показывает жизнь звездного семейства и делитсяновостями из рабочих актерских будней.