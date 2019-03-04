Переправа через Керченский пролив стала источником многих проблем. Крымский мост принесет россиянам еще много неприятностей. С таким тревожным заявлением выступил эксперт Андрей Колесников.

Переправа через Керченский пролив стала источником многих проблем. Крымский мост принесет россиянам еще много неприятностей. С таким тревожным заявлением выступил эксперт Андрей Колесников.По его словам, реальные доходы населения снижаются уже пятыйгод подряд. Эксперт подчеркнул, что пять лет – это время, которое Крымнаходится в составе России.Колесников напомнил, что на сооружение Крымского мостагосударство израсходовало большие средства, а в это же время реальные доходынаселения продолжали снижаться. "Вместо острова Буяна в нашей русскойантинародной сказке – полуостров Крым. Там все это и зарыто в Керченскоммосту", – написал Колесников в колонке для издания New Times.Аналитик отметил, что экономические и историческиепоследствия россияне начинают ощущать постепенно. "Сказке давно уже пришелконец", – резюмировал Колесников.Стоимость строительства Крымского моста составляет более 210 миллиардов рублей. Итоговая смета была утверждена в феврале 2016 года.Эксперты уже неоднократно высказывали сомнение в пользу. Так, политолог Михаил Делягин, комментируя запуск движениягрузовых автомобилей по переправе осенью прошлого года, отметил, что это непоможет снизить стоимость продуктов в магазинах полуострова.Крымский мост в целом обеспечивает надежность поставок,признал эксперт. Однако гораздо более вероятно не снижение, а лишь замедлениероста цен в крымских магазинах, посетовал эксперт.был открыт для автомобильного движения в маепрошлого года. В настоящее время строители продолжают возводить железную дорогупо переправе. Первые поезда промчатся по ней уже в декабре этого года.