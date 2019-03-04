Переправа через Керченский пролив стала источником многих проблем. Крымский мост принесет россиянам еще много неприятностей. С таким тревожным заявлением выступил эксперт Андрей Колесников.
Переправа через Керченский пролив стала источником многих проблем. Крымский мост принесет россиянам еще много неприятностей. С таким тревожным заявлением выступил эксперт Андрей Колесников.
По его словам, реальные доходы населения снижаются уже пятый
год подряд. Эксперт подчеркнул, что пять лет – это время, которое Крым
находится в составе России.
Колесников напомнил, что на сооружение Крымского моста
государство израсходовало большие средства, а в это же время реальные доходы
населения продолжали снижаться. "Вместо острова Буяна в нашей русской
антинародной сказке – полуостров Крым. Там все это и зарыто в Керченском
мосту", – написал Колесников в колонке для издания New Times.
Аналитик отметил, что экономические и исторические
последствия россияне начинают ощущать постепенно. "Сказке давно уже пришел
конец", – резюмировал Колесников.
Стоимость строительства Крымского моста составляет более 210 миллиардов рублей. Итоговая смета была утверждена в феврале 2016 года.
Эксперты уже неоднократно высказывали сомнение в пользу
. Так, политолог Михаил Делягин, комментируя запуск движения
грузовых автомобилей по переправе осенью прошлого года, отметил, что это не
поможет снизить стоимость продуктов в магазинах полуострова.
Крымский мост в целом обеспечивает надежность поставок,
признал эксперт. Однако гораздо более вероятно не снижение, а лишь замедление
роста цен в крымских магазинах, посетовал эксперт.
был открыт для автомобильного движения в мае
прошлого года. В настоящее время строители продолжают возводить железную дорогу
по переправе. Первые поезда промчатся по ней уже в декабре этого года.