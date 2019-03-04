Звезда Дома-2 шокировала зрителей очередной истерикой. Шизофреничка и садист – такое определение нашли поклонники телепроекта для пары Алексея Безуса и Милены Безбородовой.

Звезда "Дома-2" шокировала зрителей очереднойистерикой. "Шизофреничка и садист" – такое определение нашлипоклонники телепроекта для пары Алексея Безуса и Милены Безбородовой.Поведение 19-летней Милены и раньше вызывало у зрителейсомнения в ее уравновешенности. Однако многие сразу находили оправдание еесрывам: большинство поклонников уверены, что ее доводит до такого состояния АлексейБезус.снова не сдержалась и набросилась насвоего избранника с кулаками. Милена пыталась убедить Алексея "быть нормальным"– ведь Безус не изменил своим замашкам тирана даже после того, как сталоизвестно о беременности Милены.Подробности эпической битвы сосвоим возлюбленным поклонники скандального телепроекта смогут увидеть в эфире 5марта. Напомним, что телезрители уже просили руководство программы удалить этупару из шоу – так нервируют поклонников постоянные стычки неуравновешенныхзвезд "Дома-2".