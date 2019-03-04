Звезда Дома-2 шокировала зрителей очередной
истерикой. Шизофреничка и садист – такое определение нашли
поклонники телепроекта для пары Алексея Безуса и Милены Безбородовой.
Звезда "Дома-2" шокировала зрителей очередной
истерикой. "Шизофреничка и садист" – такое определение нашли
поклонники телепроекта для пары Алексея Безуса и Милены Безбородовой.
Поведение 19-летней Милены и раньше вызывало у зрителей
сомнения в ее уравновешенности. Однако многие сразу находили оправдание ее
срывам: большинство поклонников уверены, что ее доводит до такого состояния Алексей
Безус.
снова не сдержалась и набросилась на
своего избранника с кулаками. Милена пыталась убедить Алексея "быть нормальным"
– ведь Безус не изменил своим замашкам тирана даже после того, как стало
известно о беременности Милены.
Подробности эпической битвы со
своим возлюбленным поклонники скандального телепроекта смогут увидеть в эфире 5
марта. Напомним, что телезрители уже просили руководство программы удалить эту
пару из шоу – так нервируют поклонников постоянные стычки неуравновешенных
звезд "Дома-2".