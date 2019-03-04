За свою карьеру он исполнил роли более чем в двадцати фильмах и сериалах. Но были в жизни артиста и долгие месяцы, когда он оставался без работы. Сегодня в новом выпуске программы Судьба человека с Борисом Корчевниковым народный артист России Михаил Трухин.

За свою карьеру он исполнил роли более чем в двадцати фильмах и сериалах. Но были в жизни артиста и долгие месяцы, когда он оставался без работы. Сегодня в новом выпуске программы "Судьба человека" - народный артист России Михаил Трухин, тот самый Слава Волков из "Улиц разбитых фонарей".Славу Волкова актер играл больше 15 лет, за это время Трухина и в жизни стали принимать за его героя. Однажды настоящие милиционеры предложили перейти ему из отдела, в котором он служил на экране, — к ним, потому что у них зарплата больше.А еще ему пришлось, как говорится, понюхать пороху. Во время съемок фильма "Афганский излом" актер оказался в центре реальных боевых действий. По словам Трухина, тогда он впервые увидел то, о чем раньше только читал в книгах, — озлобленную толпу, жаждущую крови.Возраст 33 года оказался для актера роковым: поменял город, театр и семью.Когда все происходило, о возрасте не задумывался. События наворачивались как снежный ком: на фоне развода с женой произошло приглашение в один из лучших театров России — МХТ имени Чехова.Предложение, от которого не отказываются: Михаила Трухина пригласили на роль Гамлета. Актер в первый момент подумал, что его разыгрывают, а в следующий момент на нервной почве "отказали ноги".Однако были и периоды отсутствия работы, которые актер переживал очень тяжело.Это было связано с мучительными депрессиями. Это были периоды, когда не то, что телефон не звонит, но даже спам не приходит на электронную почту. Когда казалось, что ты вообще никому не нужен и не интересен, что ты — сбитый летчик."Я жаден до работы — любой, если она интересная", — признается Михаил Трухин. Но, к сожалению, работа часто приходит в противоречие с семейной жизнью. И актер ни разу не смог присутствовать при рождении своих детей.Что это за отец, которого никогда нет дома. В этом смысле я, наверное, не очень хороший папа. Но не по своей воле...Но, шоу должно продолжаться... "Если ты остановишься, то уже не запрыгнешь в последний вагон, и все придется начинать сначала", — говорит актер.Почему актер ушел из сверхпопулярного сериала "Улицы разбитых фонарей"? За что Михаил провел ночь в отделении полиции? Как разрушился первый брак актера? И избежал ли ошибок во втором браке? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".