Юлия Тимошенко вконец завралась. В пылу предвыборной борьбы лидер Батькивщины делает популистские заявления и обещает невыполнимое.

Юлия Тимошенко вконец завралась. В пылу предвыборной борьбылидер "Батькивщины" делает популистские заявления и обещаетневыполнимое.Украинские города завешаны предвыборными плакатамиТимошенко, на которых оранжевая принцесса обещает в два раза снизить цены нагаз для населения. Это – обман чистой воды, предупреждают эксперты. Выполнить такоеобещание невозможно, заявил глава правления компании "Нафтогаз" АндрейКоболев."Президент таких полномочий не имеет. Нужно попробоватьвыиграть парламентские выборы. Но даже после этого снижение цены на газ, помоему мнению, будет невозможным по той простой причине, что это являетсяглавным условием сотрудничества с МВФ", – приводит слова Коболева издание"ПолитНавигатор".Условия, на которых международные организации дают кредитуУкраине, изменить уже нельзя, сказал глава украинской компании. Он такженапомнил, что сама Тимошенко в бытность премьер-министром сама договорилась сМВФ о повышении цены на газ.Никакого снижения цен на газ не будет, потому что этоэкономически неправильно. Это сделает невозможным наше сотрудничество смеждународными партнерами.Коболев отметил, что если украинцы сейчас не в состоянии платитьза газ по существующим ценами, то выходом из ситуации может стать системамонетизированных субсидий. Это доказала практика западных стран.Тем временем Юлия Тимошенко продолжает вводить избирателей взаблуждение: кроме снижения тарифов на газ, она пообещала вернуть украинцам их советскиесбережения, сгоревшие в начале 90-х годов. Глава "Батькивщины" заявила, что вслучае победы на президентских выборах она инициирует проведение этогопроцесса. Эксперты сомневаются, что дырявый бюджет страны позволит воплотить мечты в жизнь.Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Согласно опросамобщественного мнения, в рейтинге кандидатов первое место у комика Владимира Зеленского, на второй позиции – Юлия. Замыкает тройку лидеров действующий президент Петр Порошенко.