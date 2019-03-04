04.03.2019

2019-03-04 10:00:57

Скончалась звезда шоу Голос

Скончалась звезда 13-го сезона шоу "Голос" Дженис Фриман. Ей было всего 33 года.



По данным , перед трагедией Фриман находилась дома с супругом. Певица резко стала задыхаться, медики не смогли ее спасти. Фриман принимала участие в "Голос" в 2017 году, передает телеканал "". Ее наставником была Майли Сайрус.