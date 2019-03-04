Действия Лондона в деле Скрипалей направлены на то, чтобы поддерживать в британском обществе манию русской угрозы. В российском посольстве в Великобритании считают, что бывшего агента и его дочь давно нет не территории страны.

Действия Лондона в "деле Скрипалей" направлены нато, чтобы поддерживать в британском обществе манию "русской угрозы".В российском посольстве в Великобритании считают, что бывшего агента и его дочьдавно нет не территории страны.Сергей и Юлия Скрипали, отравленные в Солсбери в мартепрошлого года, вывезены за пределы Великобритании. В посольстве Россиипрокомментировали "сожаления" Лондона по поводу того, чтоэкс-полковник ГРУ не может посетить могилу своей жены – а также информацию британскихСМИ о том, что представители минобороны страны возложили цветы на эту могилу."Утверждения о невозможности организовать для личное посещение могилы и звучащие сожаления по этому поводу выглядятисключительно лицемерно. Такое заочное возложение цветов наглядно подтверждает,что Скрипали ... находятся под полным контролем британских спецслужб, авозможно – уже и вывезены из Великобритании", – говорится в заявлениипосолства.Как ранее заявила официальный представитель МИД России МарияЗахарова, Лондон решил отметить годовщину отравления очередной волнойфейков. Она предупредила, что Москва будет до последнего добиваться информациио том, что на самом деле случилось со Скрипалями – и ведет свое собственноерасследование.Международного шпиона Сергея вместе с дочерью Юлиейотравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон сразу же заявил, что былоиспользовано вещество российского производства под названием "Новичок",обвинил во всем Москву и ввел санкции. Позже санкции по делу Скрипалейподдержали другие западные страны, в том числе США, напоминает "Комсомольская правда".