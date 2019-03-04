Действия Лондона в деле Скрипалей направлены на
то, чтобы поддерживать в британском обществе манию русской угрозы.
В российском посольстве в Великобритании считают, что бывшего агента и его дочь
давно нет не территории страны.
Действия Лондона в "деле Скрипалей" направлены на
то, чтобы поддерживать в британском обществе манию "русской угрозы".
В российском посольстве в Великобритании считают, что бывшего агента и его дочь
давно нет не территории страны.
Сергей и Юлия Скрипали, отравленные в Солсбери в марте
прошлого года, вывезены за пределы Великобритании. В посольстве России
прокомментировали "сожаления" Лондона по поводу того, что
экс-полковник ГРУ не может посетить могилу своей жены – а также информацию британских
СМИ о том, что представители минобороны страны возложили цветы на эту могилу.
"Утверждения о невозможности организовать для личное посещение могилы и звучащие сожаления по этому поводу выглядят
исключительно лицемерно. Такое заочное возложение цветов наглядно подтверждает,
что Скрипали ... находятся под полным контролем британских спецслужб, а
возможно – уже и вывезены из Великобритании", – говорится в заявлении
посолства.
Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария
Захарова, Лондон решил отметить годовщину отравления очередной волной
фейков. Она предупредила, что Москва будет до последнего добиваться информации
о том, что на самом деле случилось со Скрипалями – и ведет свое собственное
расследование.
Международного шпиона Сергея вместе с дочерью Юлией
отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон сразу же заявил, что было
использовано вещество российского производства под названием "Новичок",
обвинил во всем Москву и ввел санкции. Позже санкции по делу Скрипалей
поддержали другие западные страны, в том числе США, напоминает "Комсомольская правда".