Российская спортсменка прокомментировала слухи о том, что ее дочь подверглась травле на занятиях в секции по фигурному катанию. Некоторые СМИ настаивали на том, что Ирина Слуцкая даже планировала перевести наследницу в другую школу.

Российская спортсменка прокомментировала слухи о том, что ее дочь подверглась травле на занятиях в секции по фигурному катанию. Некоторые СМИ настаивали на том, что Ирина Слуцкая даже планировала перевести наследницу в другую школу.Несколько часов назад фигуристка опубликовала пост, в котором заявила, что журналисты выдумали историю о травле. Репортеры писали о том, что старшие воспитанницы обижают ребенка спортсменки, и женщина всерьез раздумывала над тем, чтобы сменить учебное заведение."Ой, ну насколько у наших СМИ развита фантазия! Это же позавидовать можно! Сегодня я узнала, что моего ребенка травят в школе так, что нам надо менять образовательное учреждение. И чуть ли стало невозможно выйти ей, бедной, на улицу. Кошмар!", – написала возмущенная фигуристка.сообщила, что ее "ребенка никто не травил", и инцидент "разрешился без мордобоя и выяснения отношений на уровне дети-родители". В конце она поблагодарила всех поклонников за поддержку. К посту спортсменка добавила хештеги #добропобедит и #мирменяетсяклучшему.Напомним, ранее в прессе появилась новость о том, что наследница фигуристки страдает от издевательств старших учеников. Восьмилетней Варе пришлось выслушивать неприятные слова в адрес мамы, причем значение некоторых из них, по словам Ирины Слуцкой, ребенок не до конца понимал, передает .