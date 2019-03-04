Наушники AirPods 2-го поколения оснастят поддержкой беспроводной технологии, которая позволит им заряжаться с нуля до 100% не более чем за 15 минут. Об этом сообщил на YouTube-канале EverythingApplePro Макс Вайнбах, известный как автор утечек о будущих новинках Apple.

Наушники AirPods 2-го поколения оснастят поддержкой беспроводной технологии, которая позволит им заряжаться с нуля до 100% не более чем за 15 минут. Об этом сообщил на YouTube-канале EverythingApplePro Макс Вайнбах, известный как автор утечек о будущих новинках Apple.Инсайдер уверяет, что с такой же скоростью будет заряжаться и чехол. Его, предположительно, сертифицируют по стандарту Qi ("ци"). Правда, появление катушек Qi неминуемо отразится на габаритах кейса: он станет "крупнее по одной из сторон измерений и тяжелее". Внешне AirPods 2, сказал Вайнбах, будут "очень похожи" на стилус Apple Pencil 2: они станут менее глянцевыми и более матовыми.Напомним, что аккумулятора текущей модели AirPods хватает примерно на 5 часов непрерывного воспроизведения музыки, вместе с беспроводным зарядным чехлом — на сутки. Если поместить "уши" в кейс на 15 минут, заряда хватит еще на 3 часа автономной работы. Апгрейд станет очень существенным, если новая модель AirPods сможет полностью заряжаться за те же 15 минут.Релиз 2-го поколения наушников Apple ожидается в течение ближайших месяцев. Их могут оснастить улучшенным беспроводным чипом W2 и функциями, помогающими следить за состоянием здоровья. Также новинку Apple можно будет настроить так, чтобы она откликалась на голосовые команды без двойного тапа по наушнику. Сейчас, чтобы вызвать "умную" помощницу, пользователям нужно дважды дотронуться до корпуса AirPods.Вместе с AirPods 2 может быть выпущена зарядная станция AirPower. Напомним, что "коврик", который мог бы заряжать одновременно до трех устройств, в Apple обещали выпустить в 2018 году, но этого так и не произошло. Предположительно, аппарат оказался слишком сложным для производства.