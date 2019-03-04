Яна Рудковская рассказала, что будет делать, если ее сын от Евгения Плющенко Саша вырастет геем. Продюсер откровенно ответила на каверзный вопрос Ксении Собчак.

Яна Рудковская рассказала, что будет делать, если ее сын отЕвгения Плющенко Саша вырастет геем. Продюсер откровенно ответила на каверзныйвопрос Ксении Собчак."Представь себе ситуацию, если Гном Гномыч, когда вырастетпримет решение, что он гей. Ты сможешь это принять?" – произнесла Собчак, имеяввиду младшего сына Рудковской – Сашу."Когда Гном Гномыч, Сашенька, надевает мамины туфли в пятьили в четыре годика, или в три, и чапает в этих туфлях и в юбочке – это все мило,ты смеешься и так далее, и действительно это не вызывает никаких вопросов. Когдаон начинает играть в куклы, интересоваться женской косметикой… Я попытаюсь егокакое-то время переориентировать, но если я пойму, что бесполезно что-тоделать, то я предложу ему уехать в другую страну", – рассудила Рудковская.Яна отметила, что примет и смирится с любым осознанным выбором Саши. Но вэтом случае она сделает все возможное, чтобы ее наследник жил в более толерантном месте. "Нокуда мне деваться, но в России ему будет очень сложно", – сообщила продюсер.Отметим, что телеведущая Ксения Собчак устроила девичник, накоторый была приглашена в том числе и Яна Рудковская. Собравшиеся женщины затронулитему гендерно-нейтрального воспитания, принципа, который набирает популярностьпо всему миру.Последователи этой идеи дают ребенку возможность опробоватьсебя в различных ролях и выбрать ту, которая будет соотноситься с ихпожеланиями, то есть не делать то, что "положено" мальчику или девочке, а решатьсамому. Подобныхвзглядов придерживаются многие голливудские звезды. Например, Шарлиз Терон,воспитывает своего приемного сына Джексона в полной свободе. Мальчик оченьлюбит девчачьи наряды и с удовольствием их носит. Артистка не возражает.