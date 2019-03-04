Злоумышленник с балкона своей квартиры, расположенной на Новопесчаной улице, произвел несколько выстрелов в воздух из предмета, похожего на автомат...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Сокол задержали 52-летнего москвича, подозреваемого в хулиганстве.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от гражданина. По его словам, на улице он услышал несколько хлопков.Полицейские установили, что мужчина с балкона своей квартиры, расположенной на Новопесчаной улице, произвел несколько выстрелов в воздух из предмета, похожего на автомат. На месте происшествия сотрудники обнаружили стреляные гильзы.При осмотре квартиры подозреваемого были обнаружены и изъяты несколько единиц не боевого, охолощенного оружия, в том числе автомат, из которого мужчина предположительно стрелял, пневматический пистолет, газовый револьвер, а также коробки с патронами, на которые мужчина предъявил правоустанавливающие документы.Дознанием ОМВД России по району Сокол возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29