При обыске по месту жительства злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли более 100 зеркальных элементов...

Оперативники УВД по ЮЗАО задержали двоих приезжих, подозреваемых в краже зеркальных элементов с автомобилей.В полицию поступило заявление от 45-летнего мужчины о том, что с его автомобиля «Тойота», припаркованного на улице Миклухо-Маклая, были похищены зеркальные элементы. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.Также поступило заявление от 29-летнего москвича, который рассказал, что с его автомобиля, припаркованного на улице Островитянова, были похищены зеркальные элементы стоимостью 60 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на улице Островитянова. Ими оказались 25-летние приезжие.При обыске по месту жительства злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли более 100 зеркальных элементов, снятых с иномарок.По данному факту следователем ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго – в виде подписки о невыезде. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56