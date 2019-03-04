Сотрудники супермаркета напали на общественника, который обнаружил просроченный продукт и потребовал убрать его с прилавка. Инцидент, случившийся в магазине Пятерочка, был снят на камеру. Скандальный ролик быстро разлетелся по Сети.

Сотрудники супермаркета напали на общественника, который обнаружил просроченный продукт и потребовал убрать его с прилавка. Инцидент, случившийся в магазине "Пятерочка", был снят на камеру. Скандальный ролик быстро разлетелся по Сети.В магазин в Перми отправился представитель "Народного контроля". Мужчина нашел просроченный торт и обратился с разъяснениями к сотрудниками магазина. Однако вместо того, чтобы убрать товар, работники набросились на общественника."Сотрудники отказались признавать истекший срок годности, хамили, угрожали, использовали нецензурную лексику", – поделился пострадавший. Мужчина добавил, что намерен обратиться в полицию. Сами руководители торговой сети "Пятерочка" сейчас разбираются в произошедшем.Перед этим в магазине произошел еще один неприятный эпизод. Пермячка направлялась к кассе с выбранными продуктами, когда ее остановила директор супермаркета. Руководитель обвинила женщину в краже мяса.Когда покупательница попросила вызвать полицию, женщина стала использовать бранные слова и показывать неприличные жесты. Приехавшие на место правоохранители не обнаружили никаких нарушений. "Даже не извинилась. И стала орать что я еще не в этот раз воровала мясо. Попросила показать камеры, она отказала", – передает слова пострадавшей .