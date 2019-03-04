Сотрудники охотнадзора обнаружили в Приморье раненого дальневосточного леопарда. Молодой самец пострадал от укусов хищника. Его нашли рядом с государственным природным заповедником Кедровая падь возле поселка Приморский, сообщает Вести: Приморье.

Сотрудники охотнадзора обнаружили в Приморье раненого дальневосточного леопарда. Молодой самец пострадал от укусов хищника. Его нашли рядом с государственным природным заповедником "Кедровая падь" возле поселка Приморский, сообщает "Вести: Приморье".Специалисты "Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ" Приморья получили сообщение о раненом хищнике накануне. Они сразу же выехали на место и изъяли зверя из дикой природы.В настоящий момент леопарда доставили в поселок Алексеевка, где расположен Центр реабилитации тигров и других редких животных. Ветеринары уже сообщили, что зверь пострадал от укусов и находится в тяжелом состоянии. Хищнику оказана вся необходимая помощь. Работники центра начали лечение антибиотиками и курс поддерживающей терапии. Сейчас леопард находится в сознании, о его состоянии будет оперативно информировать государственное бюджетное учреждение "Земля леопарда".Специалисты предполагают, что причиной его ранения мог стать конфликт с другим леопардом. Об этом говорит специфика полученных редким зверем травм. На теле леопарда были найдены колотые раны диаметром до 1 см. Это исключает из списка "подозреваемых" собак, тигра или медведя. При осмотре истощенного зверя врачи зафиксировали гнойные раны, атрофию мышц и перелом передней лапы. Примерный возраст хищника — 2,5 года."Во время осмотра мы обнаружили не только свежие раны, но и уже зарубцевавшиеся. Это свидетельствует о том, что хищник уже вступал в схватку с другим зверем. Вероятно, самец ослаб после первого конфликта и второй стал для него фатальным. Без посторонней помощи, выжить ему бы не удалось. Наша задача сейчас — стабилизировать его состояние", - прокомментировала ситуацию зоолог реабилитационного центра Екатерина Блидченко.