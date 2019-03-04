Президент Белоруссии сделал серьезную заявку на царство. Эксперты уже сравнивают Александра Лукашенко со Сталиным.

Президент Белоруссии сделал серьезную заявку на царство. Эксперты уже сравниваютАлександра Лукашенко со Сталиным.Как известно, в каждой шутке есть доля правды. Россиянам следуетсерьезнее отнестись к словам Александра Лукашенко о том, что Россия могла бы войти в состав Белоруссии, а единоегосударство возглавить белорус, предупреждает минский политолог АлексейДзермант."Если для настоящей российской элиты стратегические вещиважнее сиюминутных амбиций, то это хороший вариант. Верховным правителемБольшой России мог быть немец, грузин. А почему белорус не может?", -задался вопросом эксперт.По его словам, несмотря на то, что Россия несоизмеримо большеБелоруссии, Лукашенко смог бы справиться с масштабами задач. "Грузин изнебольшого села смог, а белорус тем более сможет", – приводит слова Дзермантаиздание "ПолитНавигатор".Напомним, на днях Батька дошутился до того, что предложил включитьРоссию в состав Белоруссии. Себе он отвел роль президента нового государства. Доэтого Лукашенко обвинял Россия, что она готовит атаку на суверенитет Белоруссиии даже шантажировал Кремль.Президент пригрозил, что если Москва не компенсирует Минскуфинансовые потери, которые он несет от высоких цена на российские энергоносители,то Россия потеряет свой форпост на западных границах. Кремль Батьку успокоил,заявив, что никто не покушается на независимость Белоруссии, а заодно Лукашенконапомнили о кредитной поддержку Минска со стороны Москвы.