Некий Эдуард Сорокин из Твери уверен, что его дедом являлся легендарный
Спартак Мишулин. Мужчина заявил свои права на наследство звезды советского
кино. В результате судебных разбирательств стало известно, что предполагаемый сын артиста - уголовник.
Некий Эдуард Сорокин из Твери уверен, что его дедом являлся легендарный
Спартак Мишулин. Мужчина заявил свои права на наследство звезды советского
кино. В результате судебных разбирательств стало известно, что предполагаемый сын артиста - уголовник.
Эдуард Сорокин, утверждает, что знаменитый артист Спартак
Мишулин некоторое время жил с его бабушкой Александрой Сорокиной, а сын Владимир,
который родился от этой связи, приходится ему отцом. Когда мальчику было три
года, артист уехал работать в московский театр и возвращался к экс-возлюбленной
только, чтобы навестить ребенка.
По словам Сорокина, уже в юности его отец приносил родителям
много бед. Якобы Мушулину несколько раз приходилось приезжать, чтобы помочь
сыну выпутаться из передряги.
Сорокин отмечает, что, будучи взрослым мужчиной, его родитель
попал в неприятную историю, которая закончилась плачевно. Предполагаемый
сын Спартака Мишулина убил человека.
"Мой отец употреблял,
я с ним очень редко общался. Но в один из моих приходов к нему, я увидел молодую
девушку в его квартире. В этой же квартире проживал сосед. Он был в компании
риелторов. Я понимал, что моему отцу 51 года, а девушке 25 лет и это не просто
так", – рассказал Эдуард в студии программы "Пусть говорят" Первого канала.
По словам возможного внука звезды, на
квартиру Владимира положили глаз мошенники. Черные риелторы действовали по
продуманному плану.
"Находили одинокого мужчину за 50, подселяли к нему девушку,
у которой, кстати, были дети, Она входила в доверие, мужчина ее прописывал. В
дальнейшем человека спаивали, он умирал, а квартира переходила этим людям", – добавил
Сорокин.
Эдуард отметил, что пытался достучаться до отца, однако тот
остался глух к доводам. В итоге Владимир убил молодую женщину, которая
проживала у него, оставив ее детей сиротами.