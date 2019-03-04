Некий Эдуард Сорокин из Твери уверен, что его дедом являлся легендарный Спартак Мишулин. Мужчина заявил свои права на наследство звезды советского кино. В результате судебных разбирательств стало известно, что предполагаемый сын артиста - уголовник.

Некий Эдуард Сорокин из Твери уверен, что его дедом являлся легендарныйСпартак Мишулин. Мужчина заявил свои права на наследство звезды советскогокино. В результате судебных разбирательств стало известно, что предполагаемый сын артиста - уголовник.Эдуард Сорокин, утверждает, что знаменитый артист СпартакМишулин некоторое время жил с его бабушкой Александрой Сорокиной, а сын Владимир,который родился от этой связи, приходится ему отцом. Когда мальчику было тригода, артист уехал работать в московский театр и возвращался к экс-возлюбленнойтолько, чтобы навестить ребенка.По словам Сорокина, уже в юности его отец приносил родителяммного бед. Якобы Мушулину несколько раз приходилось приезжать, чтобы помочьсыну выпутаться из передряги.Сорокин отмечает, что, будучи взрослым мужчиной, его родительпопал в неприятную историю, которая закончилась плачевно. Предполагаемыйсын Спартака Мишулина убил человека."Мой отец употреблял,я с ним очень редко общался. Но в один из моих приходов к нему, я увидел молодуюдевушку в его квартире. В этой же квартире проживал сосед. Он был в компаниириелторов. Я понимал, что моему отцу 51 года, а девушке 25 лет и это не простотак", – рассказал Эдуард в студии программы "Пусть говорят" Первого канала.По словам возможного внука звезды, наквартиру Владимира положили глаз мошенники. Черные риелторы действовали попродуманному плану."Находили одинокого мужчину за 50, подселяли к нему девушку,у которой, кстати, были дети, Она входила в доверие, мужчина ее прописывал. Вдальнейшем человека спаивали, он умирал, а квартира переходила этим людям", – добавилСорокин.Эдуард отметил, что пытался достучаться до отца, однако тотостался глух к доводам. В итоге Владимир убил молодую женщину, котораяпроживала у него, оставив ее детей сиротами.