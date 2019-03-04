В Приморском крае сотрудники охотнадзора нашли и отправили в центр реабилитации леопарда, которого искусал другой хищник. Молодого самца, который серьезно пострадал, отловили вблизи государственного природного биосферного заповедника Кедровая падь в районе поселка Приморский.

В Приморском крае сотрудники охотнадзора нашли и отправили в центр реабилитации леопарда, которого искусал другой хищник. Молодого самца, который серьезно пострадал, отловили вблизи государственного природного биосферного заповедника "Кедровая падь" в районе поселка Приморский.Для транспортировки хищника пришлось обездвижить. По сообщению национального парка "Земля леопарда", раненый леопард находится в тяжелом состоянии.Спасать его помогают сотрудники Межрегиональной общественной организации "Центр реабилитации тигров и других редких животных" (Центр "Тигр"). В настоящее время леопард доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка.По предварительным данным, он пострадал от драки с другим хищником такого же размера. У леопарда много колотых гнойных ран, перелом на задней левой лапе и атрофия мышц на ней же.