Известный певец Влад Топалов уже несколько недель не может справиться с болезнью. Супруг Регины Тодоренко жалуется, что лишился голоса и завалил спектакль.

Известный певец Влад Топалов уже несколько недель не можетсправиться с болезнью. Супруг Регины Тодоренко жалуется, что лишился голоса и"завалил" спектакль.Влад Топалов признался, что две недели назад даже решилсябросить курить. Однако, по словам певца, это не помогло – стало только хуже.Из-за болезни артист лишился голоса и не может работать. признался, что по причине плохого самочувствия он постоянно злой,нервный и набирает вес."Голоса нет вообще. Петь не могу. Спектакль завалил,так как не смог спеть. Завтра на гастроли лететь. В студии работать не могу.Голос на несколько тонов ниже. Кашель 24/7. Еще к тому же я злой, нервный и жрувсе подряд. Уже набрал 6кг", – написал Влад Топалов в Instagram.Супруг Тодоренко отметил, что этот пост посвящен тем, ктодумает, что его жизнь "сплошная сказка". Вот сейчас, к примеру, предстоит отправляться на гастроли – а он не может даже в студииработать. Певец жалуется, что его отправили в другую часть дома. Влад Топаловлежит один, все развлечения – "чай, мед, лимон, имбирь, уколы и пшыкалки".Напомним, Регина Тодоренко и в октябре 2018года стали мужем и женой. В начале декабря прошлого года телеведущая впервыестала мамой. Своему мужу Владу Топалову она подарила сына. Мальчика назвалиМихаилом.В начале марта супруга , телеведущая РегинаТодоренко, вместе с двухмесячным сыном уехала в отпуск без своего знаменитого мужа.Влад Топалов признался, что сильно страдает в разлуке с ними.