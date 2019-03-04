Известный певец Влад Топалов уже несколько недель не может
справиться с болезнью. Супруг Регины Тодоренко жалуется, что лишился голоса и
завалил спектакль.
Известный певец Влад Топалов уже несколько недель не может
справиться с болезнью. Супруг Регины Тодоренко жалуется, что лишился голоса и
"завалил" спектакль.
Влад Топалов признался, что две недели назад даже решился
бросить курить. Однако, по словам певца, это не помогло – стало только хуже.
Из-за болезни артист лишился голоса и не может работать. признался, что по причине плохого самочувствия он постоянно злой,
нервный и набирает вес.
"Голоса нет вообще. Петь не могу. Спектакль завалил,
так как не смог спеть. Завтра на гастроли лететь. В студии работать не могу.
Голос на несколько тонов ниже. Кашель 24/7. Еще к тому же я злой, нервный и жру
все подряд. Уже набрал 6кг", – написал Влад Топалов в Instagram.
Супруг Тодоренко отметил, что этот пост посвящен тем, кто
думает, что его жизнь "сплошная сказка". Вот сейчас, к примеру, предстоит отправляться на гастроли – а он не может даже в студии
работать. Певец жалуется, что его отправили в другую часть дома. Влад Топалов
лежит один, все развлечения – "чай, мед, лимон, имбирь, уколы и пшыкалки".
Напомним, Регина Тодоренко и в октябре 2018
года стали мужем и женой. В начале декабря прошлого года телеведущая впервые
стала мамой. Своему мужу Владу Топалову она подарила сына. Мальчика назвали
Михаилом.
В начале марта супруга , телеведущая Регина
Тодоренко, вместе с двухмесячным сыном уехала в отпуск без своего знаменитого мужа.
Влад Топалов признался, что сильно страдает в разлуке с ними.