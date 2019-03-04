Народная артистка Украины Таисия Повалий убеждена, что молодым семьям надо жить отдельно от родителей. Она убедилась в этом на собственном горькое опыте и теперь хочет предостеречь от ошибок тех, кто только начинает совместную жизнь.

Народная артистка Украины Таисия Повалий убеждена, что молодым семьям надо жить отдельно от родителей. Она убедилась в этом на собственном горькое опыте и теперь хочет предостеречь от ошибок тех, кто только начинает совместную жизнь.Тая стала матерью в июне 1983 года. Первый муж, который был ее аккомпаниатором, пропадал на гастролях, поэтому первые два года управляться с ребенком артистке помогала свекровь. И это было роковой ошибкой, о которой артистка часто сожалеет."Когда я с сыном приехала из роддома домой, моя свекровь стала навязчиво нам помогать, – вспоминает артистка. – Она так боялась за новорожденного, что не доверяла мне. И в итоге однажды ночью я просто не обнаружила сына рядом с собой!"Сегодня вспоминает то время с ужасом. "Я рыдала, когда увидела, что малыша нет, – рассказывает певица. – Да и вообще подушка была постоянно мокрой от слез, потому что я боялась обидеть свекровь отказом, ведь она действовала из лучших побуждений".Жизнь молодой семьи под присмотром матери или свекрови – тяжелое испытание, по мнению артистки. "Бабушка будет все время ворчать – не так борщ варю, не так стираю пеленки, не так качаю ребенка, – считает звезда. – Поэтому я убеждена: молодые должны жить своей самостоятельной жизнью. И непременно отдельно от старшего поколения. Хотя бы даже на съемной квартире. Пусть сами совершают ошибки, набивают шишки, но ни от кого не зависят, никто не вмешивается в их быт и порядок, не дает советы. Ведь благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад".