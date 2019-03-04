Петра Порошенко унижают все, кому не лень. На встречах со своим
же согражданами он частенько получает за коррупцию, разворовывание страны и
прочие свои подвиги. Настала очередь заокеанских друзей Украины: Дональд
Трамп с барского плеча подарил Незалежной списанные катера береговой охраны.
Петра Порошенко унижают все, кому не лень. На встречах со своим
же согражданами он частенько получает за коррупцию, разворовывание страны и
прочие свои "подвиги". Настала очередь заокеанских друзей Украины: Дональд
Трамп с барского плеча подарил Незалежной списанные катера береговой охраны.
Подарок заставил Порошенко задуматься: мало того, что страну
и ее президента опозорили перед всем миром, так теперь надо еще где-то найти деньги
для буксировки ржавых развалин 1988 года постройки к украинским берегам.
"Изначально было известно, что это обойдется в сумму
порядка десяти миллионов долларов. Такая цифра называлась еще тогда, когда
Порошенко ездил принимать эти катера. Уже тогда было понятно, что затея с
катерами – пустой пиар", – отмечает политолог Александр Семченко.
Напомним, что решение о передаче катеров было принято еще в
сентябре 2018 года, они до сих пор стоят на приколе у берегов США. В конце
прошлой недели заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент сообщил, что
пока катера не могут пересечь океан.
"Сейчас два корабля в Балтиморе. Это уже имущество Украины,
но они еще не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. Но это
состоится в текущем году", – обрадовал Кент заждавшегося . Он добавил,
что передача катеров откроет Украине новые возможности в патрулировании Черного
моря.
Эксперты говорят, что этот подарок Трампа не прибавит мощи
украинскому флоту, а лишь создаст для него проблемы. Если катера, наконец,
будут каким-то образом доставлены на Украину и военное командование решит
использовать их для очередной провокации в Керченском проливе, то закончиться
все может очень печально: корабли утонут, не дойдя до Крымского моста.