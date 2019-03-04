Петра Порошенко унижают все, кому не лень. На встречах со своим же согражданами он частенько получает за коррупцию, разворовывание страны и прочие свои подвиги. Настала очередь заокеанских друзей Украины: Дональд Трамп с барского плеча подарил Незалежной списанные катера береговой охраны.

Петра Порошенко унижают все, кому не лень. На встречах со своимже согражданами он частенько получает за коррупцию, разворовывание страны ипрочие свои "подвиги". Настала очередь заокеанских друзей Украины: ДональдТрамп с барского плеча подарил Незалежной списанные катера береговой охраны.Подарок заставил Порошенко задуматься: мало того, что странуи ее президента опозорили перед всем миром, так теперь надо еще где-то найти деньгидля буксировки ржавых развалин 1988 года постройки к украинским берегам."Изначально было известно, что это обойдется в суммупорядка десяти миллионов долларов. Такая цифра называлась еще тогда, когдаПорошенко ездил принимать эти катера. Уже тогда было понятно, что затея скатерами – пустой пиар", – отмечает политолог Александр Семченко.Напомним, что решение о передаче катеров было принято еще всентябре 2018 года, они до сих пор стоят на приколе у берегов США. В концепрошлой недели заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент сообщил, чтопока катера не могут пересечь океан."Сейчас два корабля в Балтиморе. Это уже имущество Украины,но они еще не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. Но этосостоится в текущем году", – обрадовал Кент заждавшегося . Он добавил,что передача катеров откроет Украине новые возможности в патрулировании Черногоморя.Эксперты говорят, что этот подарок Трампа не прибавит мощиукраинскому флоту, а лишь создаст для него проблемы. Если катера, наконец,будут каким-то образом доставлены на Украину и военное командование решитиспользовать их для очередной провокации в Керченском проливе, то закончитьсявсе может очень печально: корабли утонут, не дойдя до Крымского моста.