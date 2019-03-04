ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливают местонахождение пропавшего без вести Манько Игоря Владимировича...

ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливают местонахождение пропавшего без вести Манько Игоря Владимировича, 31.12.1964 года рождения, который 12 февраля 2019 года ушел из дома на улице Газопровод и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, на вид 55 лет, рост 160-174, худощавого телосложения, глаза серые, волосы короткие,Был одет: черная вязаная шапка, тканевая синяя куртка с символикой автобусного парка на спине, тканевые зимние спортивные брюки черного цвета, светло-черная кофта на молнии, черные тапочки из кожзаменителя.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22