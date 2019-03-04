ОМВД России по району Нагатино-Садовники устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Павлова Валентина Александровича...

ОМВД России по району Нагатино-Садовники устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Павлова Валентина Александровича, 12.11.2005 года рождения, жителя г. Москвы, который 3 марта 2019 года ушел из дома на улице Академика Миллионщикова и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, плотного телосложения, на вид 13-15 лет, рост 160-165 см, волосы средней длинны, шатен.Был одет: куртка защитного цвета (камуфляж) с капюшоном, кофта черная, синие джинсы, на ногах голубые ботинки, на спине рюкзак с надписью.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22