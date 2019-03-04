Специальная комиссия проверяет обстоятельства и причины, которые привели к авиапроисшествию в международном аэропорту Владивосток. В минувшую субботу на взлетной полосе пассажирский самолет, выполняющий рейс из Владивостока в Таиланд, сбил собаку.

Специальная комиссия проверяет обстоятельства и причины, которые привели к авиапроисшествию в международном аэропорту Владивосток. В минувшую субботу рано утром пассажирский самолет авиакомпании Royal Flight, выполняющий рейс из Владивостока в Таиланд (Краби), сбил выбежавшую на взлетную полосу собаку.Как передает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта, о результатах проверки будет сообщено дополнительно. При этом подчеркивается, что на работу аэропорта ЧП не повлияло. Аэрогавань работает в штатном режиме.