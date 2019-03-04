Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное делоАлександровская прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства.Выяснилось, что с апреля по июль прошлого года руководство ООО «Чистый город» больше 2-х месяцев не выплачивали своему сотруднику зарплату в общей сумме более 15 тысяч рублей.Кроме того, в фирме несколько месяцев частично не выплачивали зарплату 6-ти. При этом предназначенные для этого деньги начальство расходовало по своему усмотрению.Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело за невыплату заработной платы.Его расследование взято прокуратурой города на контроль.