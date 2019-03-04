Год назад небольшой британский городок Солсбери прославился на весь мир, благодаря событию, которое кажется загадочным и невероятным по сей день. Отравление беглого шпиона Скрипаля и его дочери обрастает фантастическими подробностями, поверить в которые достаточно трудно.

Год назад небольшой британский городок Солсбери прославилсяна весь мир, благодаря событию, которое кажется загадочным и невероятным по сейдень. Отравление беглого шпиона Скрипаля и его дочери обрастает фантастическимиподробностями, поверить в которые достаточно трудно.Приближение первой годовщины отравления Скрипалей ознаменовалосьрезкой сменой риторики британских СМИ. Похоже, Лондон готовит мир к похоронаммучеников, пострадавших от "длинной руки Москвы".Несколько недель назад в газеты была вброшена информация отом, что здоровье бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля серьезно пошатнулось ион вот-вот умрет. На очереди – его дочь Юлия, о которой не так давно писали,что она ждет ребенка, а теперь последовали публикации об ухудшении и ее здоровья.Из всей этой строго дозированной информации можно сделатьвывод, что общественное мнение готовят к развязке спектакля со Скрипалями. Неисключено, что на днях британский премьер Тереза Мэй с дрожью в голосе и сослезами на глазах объявит миру о том, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлияпокинули этот грешный мир. Они боролись за жизнь после жуткого отравления"Новичком", но яд оказался сильнее.После этого Лондон смело введет новые, еще более жесткие,санкции против России, а весь так называемый цивилизованный мир начнет ему подпевать.Еще бы, коварные русские убили своих заклятых врагов на чужой территории.Но если внимательно разобраться во всей этой фантасмагорическойистории, то можно прийти к выводу, что никакого отравления не было, а мученикиСкрипали были придуманы с целью унизить Россию и сорвать чемпионат мира пофутболу. Но хитрый план провалился и теперь Лондон не знает, как выйти из неприятнойситуации, не потеряв при этом лицо.Если вспомнить все несостыковки из дела Скрипалей, то видно,что придумывали их какие-то дилетанты. Вспомнить хотя бы тот самый день 4 марта2018 года, когда в Солсбери произошло отравление "Новичком". Поверсии сыщиков Скотланд-Ярда, Сергей и Юлия Скрипаль вышли из дома, потрогав двернуюручку, смазанную ядом. Затем они гуляли по городу, кормили при этом уток наозере, обедали в кафе и только после этого им стало плохо.Утки, официанты, все посетители кафе и вообще, все, кто контактировалсо Скрипалями в тот день, живы-здоровы и, как говорится, в ус не дуют. Малотого, никаких последствий для здоровья не наступило даже для женщины-врача, котораяделала искусственное дыхание Сергею Скрипалю на площади перед торговым центром.Там отцу и дочери стало плохо, прохожие вызвали скорую, но в толпе нашласьженщина, которая попыталась оказать лежащему без сознания мужчине первую помощь.Врачи в больнице, куда привезли Скрипалей, почему-то тоже неотравились "Новичком", но, спустя несколько часов, в Солсбери началосьнастоящее театральное представление. К дому полковника ГРУ прибыли военные вкостюмах химзащиты и начали все досконально обследовать. Позже в СМИ всплылаинформация о кремированном властями коте Скрипалей, мифическом чемодане сотравленной гречкой и обмазанной ядом ручке.Все эти не вполне убедительные доводы в пользу русскогоследа на Кремль влияния не возымели: Москва потребовала проинформировать осудьбе своих граждан и допустить наших следователей к работе над делом. В МИДе не раз сомневались в достоверности информации, распространяемойбританскими властями, и пытались получить хоть какую-то правдивую информацию.Но прошел год, а Лондон все также молчит, лишь изредка вбрасываяв СМИ бредовые версии и обвинения. Чего стоят только приключения в Солсбери агентовнесуществующего ГРУ Петрова и Боширова. Смех вызывает и флакон из-подфранцузских духов, в котором хладнокровные убийцы привезли в Британию смертельнуюотраву.Поэтому сегодня, спустя год со дня бесследного исчезновения двухроссийских граждан в Великобритании можно с уверенностью констатировать, чтоправды о и о том, что же с ними произошло на самом деле, мы никогдане узнаем.