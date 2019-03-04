В помещении храма, расположенного в Лыщиковом переулке, злоумышленник совершил хищение денежных средств из металлического ящика, предназначенного для сбора пожертвований от прихожан храма...
Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Таганскому району задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств из хранилища для сбора пожертвований одного из храмов.
В полицию обратилась 78-летняя пожилая женщина. Она сообщила, что неизвестный, находясь в помещении храма, расположенного в Лыщиковом переулке, совершил хищение денежных средств из металлического ящика, предназначенного для сбора пожертвований от прихожан храма.
В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Установлено, что злоумышленник отжал запертую крышку ящика, похитил деньги и скрылся с места происшествия. Похищенные денежные средства изъяты.
По данному факту следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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