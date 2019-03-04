В помещении храма, расположенного в Лыщиковом переулке, злоумышленник совершил хищение денежных средств из металлического ящика, предназначенного для сбора пожертвований от прихожан храма...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Таганскому району задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств из хранилища для сбора пожертвований одного из храмов.В полицию обратилась 78-летняя пожилая женщина. Она сообщила, что неизвестный, находясь в помещении храма, расположенного в Лыщиковом переулке, совершил хищение денежных средств из металлического ящика, предназначенного для сбора пожертвований от прихожан храма.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Установлено, что злоумышленник отжал запертую крышку ящика, похитил деньги и скрылся с места происшествия. Похищенные денежные средства изъяты.По данному факту следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60