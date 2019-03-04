04.03.2019

2019-03-04 18:31:44

В центре Ростова невнимательный водитель сбил невнимательного пешехода

На пересечении улицы Мечникова и Соборного переулка в центре Ростова-на-Дону отвлекшийся от дороги водитель сбил женщину, которая пересекала проезжую часть, уткнувшись в экран своего смартфона, передает портал . Точной информации о состоянии пострадавшей не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.