Прекратился пожар на танкере Маэстро в Черном море, который длился около полутора месяцев.

Прекратился пожар на танкере "Маэстро" в Черном море, который длился около полутора месяцев, передает ТАСС.Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, последний очаг пожара погас в воскресенье в 18:50 по московскому времени. На месте несет дежурство корабль "Спасатель Демидов".Ранее сообщалось, что 21 января в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России загорелись турецкие танкеры "Маэстро" и "Канди". Пожар на танкере "Канди" прекратился 28 февраля.По предварительным данным, огонь на танкерах вспыхнул во время перегрузки сжиженного газа с одного судна на другое. Из 32 моряков спасти удалось только 12.