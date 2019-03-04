Игровое поле находится в новом физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Бассейной, 46. Помимо кёрлинга, там можно заниматься хоккеем и фигурным катанием. Ирина Аксёнова, корреспондент: — Это первая в Калининградской области специализированная ледовая арена для занятий кёрлингом. Пока здесь никого нет, поэтому у нас есть возможность стать первыми, кто запустит гранитный снаряд...

Первая в регионе специализированная Ледовая арена для занятий керлингом появилась в Калининграде. Игровое поле открыли в новом ФОКе на улице Бассейной. Для тренировок и соревнований по керлингу подготовлено две дорожки. "Поле буквально сияет глянцем", — рассказывает корреспондент ГТРК "Калининград".Многофункциональный ледовый комплекс общей площадью семь тысяч квадратных метров позволит также заниматься другими зимними видами спорта. В спортивном сооружении есть отдельная арена — для фигурного катания и хоккея. Заниматься смогут более четырехсот воспитанников ДЮСШ по хоккею.Здесь все устроено удобно: отдельное помещение для сушки амуниции, пять раздевалок с душевыми, две тренерские комнаты. Обустроены трибуны для зрителей, на сто шестьдесят мест. ФОК рассчитан на проведение соревнований разного уровня.