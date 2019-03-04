На юго-востоке Москвы произошла драка, в ходе которой две девушки ранили ножом в шею трех граждан Йемена. Мужчин отвезли в больницу. Задержаны две девушки 1994 и 1998 годов рождения. Как оказалось, они обе уже имели судимости за причинение тяжкого вреда здоровью.

На юго-востоке Москвы произошла драка, в ходе которой две девушки ранили ножом в шею трех граждан Йемена. Мужчин отвезли в больницу.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейские быстро оказались на место происшествия и сразу вызвали скорую, чтобы помочь пострадавшим.Начались розыскные мероприятия, и уже скоро были задержаны две девушки 1994 и 1998 годов рождения. Как оказалось, они обе уже имели судимости за причинение тяжкого вреда здоровью.По этому факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.