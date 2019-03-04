На юге Москвы на территории Московского судостроительного и судоремонтного завода загорелось судно, площадь пожара составляла 600 квадратных метров. К месту отправили 25 пожарных расчетов и пожарно-спасательное судно МЧС России Полковник Чернышев.

На юге Москвы на территории Московского судостроительного и судоремонтного завода загорелось судно, площадь пожара составляла 600 квадратных метров. К месту отправили 25 пожарных расчетов и пожарно-спасательное судно МЧС России "Полковник Чернышев".Силами спасательных подразделений пожар удалось локализовать, как сообщает МЧС, теперь его площадь составляет 200 квадратных метров.Информации о пострадавших нет, передает ТАСС.