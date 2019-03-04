В оренбургском городе Гай тридцать пять посетителей ресторана отравились роллами и суши, больше половины пострадавших госпитализированы.

В оренбургском городе Гай тридцать пять посетителей ресторана отравились роллами и суши, больше половины пострадавших госпитализированы, передает РИА Новости.Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, массовое отравление кишечной инфекцией произошло с 28 февраля по 1 марта​​​. По данным Роспотребнадзора, отравившиеся ели в суши-баре "Жи-ши".По данным СКР, из 35 человек, обратившихся за помощью в инфекционное отделение городской больницы, семеро детей. 24 человека госпитализированы, остальные отпущены лечиться домой.В отделении Роспотребнадзора по региону сообщили, что производство в ресторане суши-бара обследуют санитары, проводятся анализы питьевой воды, продуктов, смывов кухонного оборудования и инвентаря.Ресторан не работает, сотрудники отстранены от работы, они проходят медицинский осмотр.