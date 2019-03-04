В Польше разбился легкий истребитель МиГ-29 местных ВВС. Боевая машина упала в районе местности Сточек, что в Мазовецком воеводстве. Очевидцы говорят, что пилот успел покинуть машину. На предполагаемое место крушения выехало десять бригад пожарных и спасателей. Они ищут обломки самолета и пилота.

В Польше разбился легкий истребитель МиГ-29 местных ВВС. Боевая машина упала в районе местности Сточек, что в Мазовецком воеводстве. Очевидцы говорят, что пилот успел покинуть машину, сообщает агентство ТАСС.На предполагаемое место крушения выехало десять бригад пожарных и спасателей. Они ищут пилота.По данным из открытых источников, на вооружении ВВС Польши стоят около 16 МиГ-29 разных модификаций.