Гости совершили экскурсию в музей УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, после чего продолжили беседу за дружеским чаепитием...

Руководители УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве провели встречу с членами семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, сотрудниками, ставшими инвалидами вследствие военной травмы, а также ветеранами УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.В начале встречи гости совершили экскурсию в музей УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, после чего продолжили беседу за дружеским чаепитием, где всех присутствующих женщин поздравили с наступающим праздником, пожелав крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения.Руководство УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве всегда оказывает всестороннюю поддержку и помощь членам семей погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников, а также о ветеранах Управления. Это является служебным долгом подразделения.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73