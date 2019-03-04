Они проводятся в 15 раз

Они проводятся в 15 разВ канун Прощёного воскресенья, 9 марта, Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает всех жителей и гостей Владимирской области на праздник в Музей деревянного зодчества в Суздале. Здесь на речке Каменке, среди деревянных редкостей XVIII–XIX столетий – церквей, крытых осиновых лемехом, изб рубленых да мельниц скрипучих – гуляет румяная Масленица. Встречает она гостей со всех волостей – вкусно и весело!«Масленичные потехи» в Суздале – это воссозданная музеем-заповедником история, традиция, связанная с проводами зимы и встречей весны. Вы познакомитесь со старинными традициями, обрядами, забавами, русской песенной культурой. И прошлое станет – настоящим!Выйдут сразиться в поединке участники Центра живой истории «Китеж-град». Силовое шоу продемонстрируют русские богатыри из театра «Гераклиум». Заиграют знаменитые «Владимирские рожечники», прозвучат песни в исполнении искрометного коллектива «Баловень».Ловкие и умелые попробуют одолеть «масленичный столб». И стар, и мал порадуются взятию снежного городка...Детей порадуют мастер-классы по изготовлению домашней куклы «Масленицы» и росписи лопаток для переворачивания блинов на сковороде. Старинные русские игры и забавы – на всех площадках Музея деревянного зодчества.«Гвоздём» праздника станет «гусиная потеха за любовь», традиция которой насчитывает несколько столетий. Весной, как и люди, гуси влюбляются. Для продолжения рода гусак выбирает себе пару – любушку, любаву. За нее он готов поспорить с соперником – но только, соблюдая правила! Гусиная потеха за любовь – состязание бескровное. Клевать недруга запрещено. Иначе – дисквалификация! За порядком будут следить знаменитые гусеводы из города Павлова Нижегородской области.Спешите почествовать победителей и отметить блинами, сбитнем и медовухой русский праздник – Масленицу!