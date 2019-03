Хельсинкская полиция сообщила твитом о ранении трех человек на улице Сантавуорентие.

Ensitietojen mukaan mies on puukottanut kahta aikuista ja yhtä lasta Santavuorentiellä. Tilanteessa on ollut mukana myös kaksi muuta lasta. Uhrit on kuljetettu sairaalaan. Sivulliset eivät ole vaarassa. Poliisi selvittää tilannetta. #helsinki #poliisi #helsingfors #polisen— Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 3 марта 2019 г.Это двое взрослых и ребенок. Их ударил ножом мужчина, личность которого установлена, его ищут. Пострадавших отправили в больницу.На месте были еще двое детей, но больше никто не пострадал.