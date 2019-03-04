В отношении женщин были составлены протоколы об административном правонарушении...
Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали 17 женщин в возрасте от 20 до 30 лет за занятие проституцией.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в квартире на Беловежской улице задержали подозреваемых в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение. Их доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.
В отношении женщин были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».
В настоящее время сотрудники полиции УВД по ЗАО проводят мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание организатора противоправной деятельности, а также возможных соучастников.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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