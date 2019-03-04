В отношении женщин были составлены протоколы об административном правонарушении...

Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали 17 женщин в возрасте от 20 до 30 лет за занятие проституцией.В результате оперативно-розыскных мероприятий в квартире на Беловежской улице задержали подозреваемых в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение. Их доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.В отношении женщин были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».В настоящее время сотрудники полиции УВД по ЗАО проводят мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание организатора противоправной деятельности, а также возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93